Zo liep Frans Timmermans de hoogste baan van de EU mis

Wat kan er nog misgaan?

Op de G20 in Osaka vond overleg plaats op hoog niveau. Merkel, Macron, de Spaanse premier Sánchez en Rutte zijn het eens: Timmermans wordt voorzitter van de commissie, Weber voorzitter van het parlement. De twee grootste landen van de Unie, één van de belangrijkste landen in het zuiden en Nederland die het eens zijn, wat kan er dan nog misgaan, denken ze.

En het gaat mis. Goed mis. Merkel stemt weliswaar in in Osaka, maar krijgt zondagmiddag in Brussel de wind van voren van andere christendemocratische premiers.

Zorgen over top

Brusselse topdiplomaten maken zich daarna zorgen. Het feit dat de naam Timmermans is uitgelekt als favoriet, is niet goed. Dit is slecht nieuws, verzucht een bron. De Visegrad-landen beginnen dan het openlijke verzet te organiseren.

De top begint. Het verzet van de Visegrad-landen en de weerstand van de Christendemocratische premiers is groot, maar niet hetzelfde. De Oost-Europese landen hebben een probleem met Timmermans. Het zou geen fijne start zijn voor een nieuwe commissievoorzitter, maar de Oost-Europese landen zijn niet genoeg om Timmermans te blokkeren.

Krankzinnige nacht

Protest van Italië is wel genoeg. In de Europese Raad heeft premier Conte heeft een regelmatig een bondje met Orbán, zien insiders. En dat gebeurt nu weer. Maar het probleem zijn de christendemocratische regeringsleiders, zo blijkt. De christendemocraten hebben een probleem met de partijkleur, niet met Timmermans. No way dat de hoogste functie naar de sociaal-democraten gaat. No way, zo klinkt het.

Het verzet tegen Timmermans leidt tot een van de krankzinnigste nachten in Brussel. De hele nacht overleggen regeringsleiders in groepjes om een uitweg te zoeken in de impasse. Na het verzet tegen Timmermans probeert EU-president Tusk andere namen.

Timmermans tot leven gewekt en doodverklaard

Michel Barnier, de doorgewinterde brexit-onderhandelaar? Ervaren in de Europese politiek en Fransman. Kristalina Georgieva, de Bulgaarse baas van de Wereldbank? Oud-eurocommissaris en nu financiële topvrouw uit Bulgarije. Of Leo Varadkar? De jonge Taioseach, de Ierse premier, ?

Maar geen van de drie namen kan op voldoende steun rekenen. Zodoende blijft Timmermans in pole position. Hij wordt in een krankzinnige nacht meerdere keren tot leven gewekt omdat andere kandidaten ook geen steun krijgen en vervolgens weer doodverklaard. Heel even kan het lukken, denkt een insider. Er is geen werkbaar alternatief voor Timmermans.

Genoeg eten voor zoetekauw Rutte

De nacht is bizar. Journalisten liggen op stoelen of op de grond. Een enkeling heeft een slaapmatje. Ook voor leiders is het afzien, zegt een insider. Ieder land heeft zijn eigen delegatiekamer. Maar in principe hoeven ze niet weg.

In de Nederlandse delegatiekamer is genoeg eten - van snoep tot fruit - beschikbaar. Rutte staat bekend als zoetekauw. Er ligt in Nederlandse kamer voor minstens 24 uur aan eten, zo knipoogt een diplomaat. Het leidt tot moedeloosheid onder journalisten.

Teveel blokkades, niet stemmen

Het zijn de christendemocratische premiers van onder andere Ierland, Letland en Kroatië die uiteindelijk Timmermans blokkeren: zij wilden per se een christendemocraat op de hoogste positie. Niet dus vanwege Timmermans zelf, maar vanwege zijn partijkleur.

Op maandagochtend blijkt de tegenstand te groot. Tien landen willen Timmermans niet. Tusk besluit om te schorsen.

Een stemming over Timmermans is er nooit geweest. Het verzet bij de christendemocraten bleek te groot. Daarnaast waren de Visegrad-landen fel tegen. Met zoveel weerstand tegen Timmermans moeten we er niet over gaan stemmen, oordeelde Rutte.