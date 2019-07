Waterplanten en warmtewisselaars: 'klimaatondernemers' zien gouden toekomst

Ondernemers die inspelen op die gevolgen zijn daarom zeer positief over de toekomst, blijkt uit onderzoek van ABN Amro. Een flink deel van hen verwacht de komende jaren meer dan 20 procent per jaar te groeien.

Een van de bedrijven die hoopt op een groei van meer dan 30 procent per jaar is adviesbureau Regen & Water van Ivo Tanis. Tanis maakt met zijn team regenwaterplannen voor tuinen. "Elke tuin is anders, dus per tuin moet je kijken hoe je het water afvoert of juist vasthoudt", zegt Tanis.

Wadi in de tuin

Tanis bestudeert de gronden om te kijken hoe het water kan wegzakken, maar kijkt ook naar hoogteverschillen en hoe de tuin van de buren loopt. "Als je wat ruimte hebt en een deel van de tuin lager maakt, kan je een wadi maken die volloopt bij hevige regel. Je krijgt dan ook veel meer biodiversiteit."

De vuistregel is simpel voor tuinen: 30 procent mag hard, 70 procent moet onverhard zijn. "Als je dat op de Veluwe gaat vertellen weten ze dat meestal wel. In Amsterdam heb je veel te veel harde tuinen, dan is het een nieuw verhaal." Tanis werkt nu in de hoofdstad en in Rotterdam, maar hoopt komend jaar door heel Nederland te gaan werken.