'Deutsche Bank praat over verlaging buffer'

Bezem door bank

Dat is hard nodig bij Deutsche Bank, want het gaat al tijden niet goed. De beurskoers daalt al jaren op rij. De bank heeft een aantal miljardenschikkingen moeten doen en medewerkers van de bank werden of worden verdacht van witwaspraktijken. Begin 2018 werd er gewisseld van ceo om de bank uit de problemen te krijgen.

Topman Christian Sewing wil de bezem door de bank halen. Een paar dagen geleden werd duidelijk dat er mogelijk 20.000 banen verdwijnen bij de bank, zo'n 20 procent van het personeelsbestand. De grootste klappen zullen vallen bij de zakenbank.