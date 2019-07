Aanbiedingenwebsite Koopjedeal.nl koerst af op faillissement

Fopdeals

Vorig jaar bleek uit een steekproef van de Consumentenbond dat meerdere aanbiedingensites doen alsof ze de beste deal hebben, terwijl dat eigenlijk niet zo is. Checkdiedeal.nl en Koopjedeal.nl scoorden slecht in die steekproef.

De consumentenbond hekelde de manier waarom de site proberen om klanten over te halen. Er is weinig bedenktijd en een aftellende klok vergroot de druk om snel te bestellen.

Bestelling plaatsen onmogelijk

Op 27 september vorig jaar is er een brand geweest in een extern magazijn. De site laat weten dat dat voor miljoenen euro’s aan schade heeft gezorgd. Afgelopen weken hebben meerdere leveranciers het betalingskrediet opgeheven, schrijft de site. Daardoor is het bedrijf in zwaar weer gekomen.

Het is niet gelukt om uitstel of nieuwe financiering te krijgen. Op dit moment is het niet mogelijk om bestellingen te plaatsen.