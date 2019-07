Airbnb: vorig jaar 1,9 miljoen toeristen via ons in Nederland

'145 euro per dag per toerist'

De gemiddelde woning op Airbnb in Nederland werd vorig jaar 33 nachten per jaar gebruikt. Alle verhuurders samen in Nederland verdienden 250 miljoen euro, schrijft Airbnb. Een jaar geleden sprak het bedrijf nog van 188 miljoen euro verhuurdersomzet.

Maar het bedrijf zorgt voor meer inkomsten voor de BV Nederland, claimt het zelf. Gemiddeld geven toeristen bovenop hun uitgaven aan een overnachting nog eens 145 euro per dag uit, blijkt uit de enquête. Een op de vijf van hen is toerist in eigen land en komt uit Nederland.

Het afgelopen jaar hebben volgens Airbnb 2,7 miljoen Nederlanders gebruik gemaakt van Airbnb, zowel in buiten- als binnenland. De gemiddelde duur van een verblijf is net iets meer dan drie dagen. Twintig procent van de gasten blijven langer dan een week.