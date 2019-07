Nieuwe elektrische auto's moeten voortaan geluid maken, maar welk geluid?

Geluid als marketingmiddel

Een andere reden dat fabrikanten zo bezig zijn met geluid, is marketing. "We hebben het geluid echt BMW gemaakt", vertelt Vegt. "Het merk BMW staat voor efficiëntie, dus dat moet je horen. Het geluid moet zowel functioneel zijn, als een emotionele waarneming."

Je kunt letterlijk je merk laten klinken, legt hij uit. Een BMW klinkt dus anders dan een Nissan of een Tesla. "Toen we in gesprek waren met Europa, hebben we ook een stukje creatieve vrijheid bedongen. We wilden niet dat er één universeel geluid zou komen, maar genoeg ruimte hebben om een eigen sound te maken."

Net als de gordel

Als je nu een elektrische of hybride auto hebt zonder geluid, hoef je je geen zorgen te maken. "Het is net als met de introductie van de gordel", vertelt Paul de Waal van autobranchevereniging Bovag. "Je krijgt geen boete als je ooit een auto hebt gekocht die is goedgekeurd zonder gordel. Het is een regel voor de fabrikanten, die moeten zorgen dat hun modellen aan de wet voldoen."

De regel geldt voor modellen die nieuw op de markt komen en nog moeten worden goedgekeurd. Vanaf 2021 moeten alle nieuwe elektrische auto's die uit de showroom komen rollen, geluid maken.