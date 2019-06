Tonnen sparen voor een groepsvakantie: zo doe je dat

'Leg alles vast in statuten'

Het is aan te raden om een vereniging op te richten. Dat is een rechtsvorm om een doel te bereiken of een wens uit te laten komen. Je moet er een naam voor kiezen, en een voorzitter, secretaris en penningmeester die samen het bestuur vormen. De leden van de vereniging betalen een maandelijkse contributie. De vereniging richt je op bij een notaris en kost tussen de 240 en 850 euro.

Stap 4b

Bij de notaris leg je ook je statuten vast. Daar staat in hoe jullie omgaan met belastingen over het spaargeld en de inkomsten uit beleggingen, maar ook of de inleg terugkomt als iemand ziek wordt, of komt te overlijden.

"Als je zo'n project start met een aantal stelletjes is het ook goed om vast te leggen wat de vereniging doet als een stel uit elkaar gaat", adviseert Van Veen. En ook als iemand na jaren besluit om uit het project te stappen, moet dat goed vastgelegd zijn. Van Veen vindt dat de vriendengroep van Edwin dat goed aangepakt heeft: daar betaal je 120 euro 'boete' om vervolgens tientallen ansichtkaarten te krijgen.

Honderdduizenden euro's

"Je hebt het over een doelvermogen van misschien wel honderdduizenden euro's, duizenden euro's per persoon", benadrukt Van Veen. "Zo'n wild idee is leuk, maar als het serieus wordt moet je er echt goed over nadenken. En de afspraken moeten vastgelegd worden."