Ziekenhuizen financieel gezond, maar kosten stijgen flink en personeelstekort blijft

Kosten per patiënt omhoog

Een andere kostenpost die flink omhoog gaat zijn patiënt- en bewonersgebonden kosten. Die zijn afgelopen jaar gestegen met 7,5 procent tot 5,5 miljard euro. Een groot deel van die kosten bestaat uit medicijnen, bestralingsmiddelen en dialysebenodigdheden.

Wat opvallend is, is dat het aantal patiënten afneemt. Het aantal klinische opnames daalt met 2,8 procent en het aantal verpleegdagen met 3,4 procent. De behandeling per patiënt wordt dus duurder.

Wat daar het langetermijneffect van is en wat er tegen gedaan kan worden is lastig te voorspellen volgens Van der Horst. "Ziekenhuizen zijn net olietankers, we kunnen niet vandaag of morgen van alles veranderen. We zijn nog steeds de beste ter wereld en dat willen we ook zo houden. Maar het is wel een lastige periode voor ziekenhuizen."