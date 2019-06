'Huawei-medewerkers werkten samen met leger China'

Tien samenwerkingen

Bloomberg benadrukt dat het persbureau niet weet of er meer gezamenlijk onderzoek is gedaan. Veel projecten blijven geheim of worden nooit gepubliceerd. Het persbureau laat verder weten dat Huawei en het leger los van elkaar duizenden artikelen hebben gepubliceerd in de online database, maar dat slechts tien daarvan een duidelijke samenwerking hadden.

Daarbij wordt extra benadrukt dat de samenwerking niet per se bewijst dat Huawei als bedrijf nauwe banden heeft met het Chinese leger, maar wel dat verschillende werknemers van de techreus af en toe samenwerkten.