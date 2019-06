Krekels, meelworm en bitterballen van oesterzwam: Lidl komt met duurzame producten

Daarnaast is Lidl blij dat ze startups een zetje kunnen geven. "We hebben ze ook geholpen, want het is best een stap om een grote supermarkt vol te krijgen. Dus daar hebben we ze in begeleid, en goed aangegeven hoeveel stuks we moesten hebben", zegt Van den Hoogen.

'10.000 producten gemaakt'

Dat is ook het geval voor de Franse startup GoLittleHero. Het bedrijf lanceert eetbare insectensnacks van meelworm en krekels en komt met granola en pasta op insectenbasis. "We moesten bijna tienduizend producten produceren. Dat was een uitdaging, maar het is gelukt", zegt Aurore Danthez van GoLittleHero.