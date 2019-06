Urgenda: 'Overheid kan CO2-verlaging makkelijk betalen'

Extreme out-of-the-box-plannen

Als laatste heeft Urgenda nog wat ze zelf noemen ‘out of the box’-ideeen. Dat zijn naar eigen zeggen de wat rigoureuze opties. "'Ongetwijfeld zijn er vele bij die worden gezien als extreem of onwenselijk. Maar ja, ontwrichtende klimaatverandering is ook extreem en onwenselijk", aldus Urgenda.

Een van die ideeën is om grootverbruikers te verplichten tot 5 procent energiebesparing en een 'superaccijns' te heffen op energie voor wie dat niet doet. ''Bijna elk bedrijf kan makkelijk 5 procent besparen. Als dat gebeurt, zijn we er al.''

Veestapel krimpen en maximumsnelheid omlaag

Op de site heeft Urgenda een complete lijst aan opties verzameld. Zo stellen ze voor om de veestapel te laten krimpen, wat in een klap 3 Megaton aan besparing zou kunnen opleveren. En het lijkt klein, maar is simpel: als we de lichten in kantoren en winkels uitzetten, levert dat een besparing van 0,3 Megaton op.

Wat ook vrijwel niets kost: het verlagen van de maximumsnelheid naar 120. Levert 0,2 Megaton besparing op, zegt Urgenda. Als de snelheid nog verder daalt, stijgt de besparing naar 1,2 Megaton.