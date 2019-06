'Miljonairs drinken meer, sporten vaker en zijn vaker getrouwd'

Geld maakt gelukkig

Maakt al dat geld ook gelukkig? Wel een beetje: waar 88 procent van de volwassenen in Nederland het leven een score van 7 geeft en zichzelf als 'gelukkig' typeert, is dat bij de miljonairs wat hoger. 94 procent van de miljonairs is gelukkig, ze scoren gemiddeld een 8,1.

In 2018 is onderzocht hoeveel geld gelukkig maakt. Of beter: na hoeveel extra geld word je niet gelukkiger van het extra geld? Toen bleek dat het ideale maandinkomen ligt op 4000 tot 4500 euro netto per maand. Boven dat bedrag is het klaar. Uit dat onderzoek bleek zelfs dat rijke mensen meer stress ervaren.

Miljonairsgemeenten en miljoenenwoningen

Er zijn vijf gemeenten in dit land waar meer dan 6 procent van de inwoners miljonair is. Laren springt eruit met 11 procent, gevolgd door Bloemendaal en Blaricum met 10 procent van de inwoners.

In Kerkrade heeft een miljonair niets te zoeken: slechts 0,3 procent van de inwoners heeft daar een vermogen vanaf zes nullen.