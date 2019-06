Google investeert nog eens 1 miljard euro in Nederlandse datacenters

In de bouwfase zullen er gemiddeld 1000 mensen per dag aan het werk zijn op beide locaties. Als de bouw afgerond is zullen er 350 mensen werken in Eemshaven en 125 in Agriport, de locatie in Hollands Kroon. Joe Kava, de vice-president van Google Datacenters, benadrukt dat de helft van de werknemers in Eemshaven uit de omgeving komt.

Sinds 2016, toen Google het datacenter in Eemshaven opende, is er 2,5 miljard euro uitgegeven aan datacenters in Nederland. Kava noemt Nederland een 'digitale koploper'. "Het is de eerste keer dat we twee verschillende locaties hebben in een land in Europa. Voor ons is dit een spannende tijd."

Uit het jasje gegroeid

Het huidige datacentrum van 400 bij 110 meter werd twee jaar geleden geopend, maar daar is de zoekmachine kennelijk uitgegroeid.

Door uit te breiden kan de capaciteit van de clouddiensten van Google, zoals YouTube, Gmail en Google Maps, worden vergroot. Het is onduidelijk hoeveel groter het centrum wordt.