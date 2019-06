'Importeur Pon zoekt Volkswagens die niet verkocht hadden mogen worden'

Geen officiële terugroepactie

Het gaat niet om een officiële terugroepactie, meldt de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW). Voor zo'n terugroepactie moet een gevaar bekend zijn bij de fabrikant en dat is niet zo. Volkswagen heeft namelijk geen precieze afwijkingen genoteerd en weet dus ook niet of en wat er mis is met de wagens.

De auto's zijn gebouwd voor beurzen of tests. Normaal gesproken haalt Volkswagen deze auto's terug en past ze aan voordat ze officieel verkocht worden.

Wereldwijd probleem

Pon is volgens FD al maanden op zoek naar de 'spookauto’s'. Duitse media meldden eerder dat Volkswagen wereldwijd 6700 testauto's moet terugkopen.

Hoe het kan dat de testauto's zomaar op de markt kwamen, is niet duidelijk. Controleurs bij Volkswagen meldden de misstand al in 2016, schrijft de Duitse krant Der Spiegel. Ze schreven in een rapportage over duizenden testauto's die zonder aanpassing en controle rondrijden. Daarbij deden ze een oproep aan het management: let voortaan beter op en haal de auto's terug.

Pas in 2018 gaf de directie gehoor aan hun oproep.