Bod gemeente op Slotervaart afgewezen, curator wil nu snel verkopen

De curatoren willen de verkoop aan Zadelhoff zo snel mogelijk afronden, verklaren zij aan RTL Z.

Een probleem: de gemeente Amsterdam is tegen de verkoop aan Zadelhoff. En om tot een akkoord te komen, moeten de gemeente en het vastgoedbedrijf tot overeenstemming komen.

Ontoereikend bod

De gemeente Amsterdam had een eerste recht van koop op het pand van MC Slotervaart. De gemeente deed vorige week een bod, maar de curatoren zeggen dat de marktwaarde van het pand in Amsterdam West veel hoger ligt. "Dit bleek ook wel nadat Zadelhoff via een akkoord met alle crediteuren in het faillissement minimaal 45 miljoen euro over heeft voor de boedel en het onroerend goed."

Bovendien is het bod van de gemeente te laag om het ziekenhuis volledig uit het faillissement te halen. Het bod van het vastgoedbedrijf is wel toereikend.

Bezwaren van gemeente Amsterdam

Maar de gemeente wil niet dat Zadelhoff het pand koopt, omdat het vastgoedbedrijf samenwerkt met de voormalige eigenaren van het ziekenhuis. De gemeente vreest dat Zadelhoff dure, exclusieve zorgbedrijven in het oude ziekenhuis plaatst, in plaats van toegankelijke zorg voor mensen uit de buurt.

Volgens de curator is dat bezwaar onterecht. "De aandeelhouders hebben schriftelijk aangegeven dat zij hun aandelen in Slotervaartziekenhuis BV overdragen aan Zadelhoff", schrijven de curatoren. Die kunnen zij alleen terugkrijgen als uit onderzoek blijkt dat zij geen schuld hebben aan het faillissement.

"Zadelhoff wil net zoals de gemeente laagdrempelige zorg in het pand huisvesten", zegt Van Zanten. "Met Zadelhoff kunnen we alle openstaande rekeningen voldoen. Naast de bedrijven en instellingen die nog geld tegoed hebben, krijgen ook de medewerkers hun opgespaarde uren uitbetaald."