Vrouwen bloot, handel dood? Ondernemers maken zich op voor hitte

Lachend: "We puffen wel als we denken aan de hitte, maar het is ook weer beter dan in de regen staan. En de ochtenden zijn heerlijk, die pikken we mooi mee."

'Airco redde ons bedrijf'

Met 30+ graden in een kleine, dichte kamer zitten: wil iemand dat? "Wij hebben nog steeds gewoon boekingen", zegt Sil Michels van Next Level escape room Eindhoven. "Vorig jaar hadden we die enorme hittegolf, vlak voordat die uitbrak hebben we zeven complete airconditioning-units geplaatst. Dat heeft er wel voor gezorgd dat we nog in leven zijn", zegt hij.

"Als mensen kunnen gamen zonder dat het zweet van het voorhoofd loopt is het fijn. Je zit bij ons ook niet zo lang in een ruimte. We hebben meestal iets minder boekingen door de hitte, maar mensen hebben straks ook weer vakantie en zoeken een leuk uitje en willen iets leuks doen", concludeert hij.