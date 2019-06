Honderden overheidsprojecten in gevaar door stikstofbesluit

Honderden projecten mogelijk in de knel

Uit de vandaag gepubliceerde kamerbrief blijkt dat de ministeries zelf nog geen helder beeld hebben van de impact, maar er wordt wel alvast een inschatting gegeven. Die is niet mals: er wordt vertraging verwacht bij tientallen tot honderden projecten.

Minimaal 210 projecten, bijvoorbeeld in de landbouw of industrie, lopen gevaar. Daarnaast zijn er nog 110 infrastructurele projecten waar nu van wordt uitgezocht of ze in de knel komen door het stikstofbesluit.