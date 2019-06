Mexico ondertekent als eerste handelsverdrag met VS en Canada

Ondertekening VS en Canada laat op zich wachten

Dat wordt lastiger in de Verenigde Staten. De inhoud van het verdrag kan rekenen op enige tegenstand in het door Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden in de VS.

Ook Canada moet nog akkoord gaan met het verdrag. De hoop is dat de Canadezen snel instemmen. Als dat niet het geval is zal het vrijhandelsverdrag volgend jaar in de verkiezingscampagne naar verwachting flink worden aangevallen.