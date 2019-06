Te koop: 2 privé-eilanden met uitzicht op New York City

Tweede eiland

Vijf jaar geleden stond het naastgelegen Pea Island te koop. Sutton kocht het voor een half miljoen dollar. Het eiland is iets groter dan Columbia Island en er staat nog niks op. Dit eiland is inbegrepen in de verkoopprijs van 13 miljoen dollar.

Sutton woont in Manhattan en rijdt binnen 40 minuten naar New Rochelle. Vanaf daar is hij binnen 10 minuten met een boot op zijn eiland. Met een speedboat vaar je binnen 30 minuten van Columbia Island naar Manhattan, zegt de huidige eigenaar.