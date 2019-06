Deelnemers pensioenfonds ABP laten miljard liggen: 'We gaan alles nabetalen'

'Mensen laten niet zomaar geld liggen'

"We kwamen erachter toen we in het nieuws hoorden dat arbeidsongeschiktheid toeneemt als de AOW-leeftijd stijgt", zegt woordvoerder Jos van Dijk, "Dat zagen we niet terug in onze eigen cijfers. Sinds kort kunnen we gegevens van het UWV koppelen en toen we dat deden, ontdekten we het verschil tussen WIA-gerechtigden en arbeidsongeschiktheidspensioen-aanvragen."

Waarom hebben deze 16.000 arbeidsongeschikten geen aanvraag gedaan? "Doorgaans laten mensen niet zomaar geld liggen", zegt Van Dijk. "Waarschijnlijk kennen ze de regeling gewoon niet. En dat is jammer, want het is een mooie aanvulling voor mensen die arbeidsongeschikt zijn."