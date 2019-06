Economie groeit harder, maar we hebben minder te besteden dan verwacht

Werkloosheid blijft laag

De werkloosheid blijft in de raming uitzonderlijk laag, maar loopt wel wat op in 2020. Laura van Geest, directeur CPB: "Ondanks een meer standaard economische groei blijft de werkgelegenheidsgroei opvallend fors. De loonstijging is beperkt, gezien de krapte van de arbeidsmarkt. Dit is overigens geen uniek Nederlands verschijnsel."

In 2020 loopt de groei wat terug, voorspelt het Planbureau. Dan daalt de economische groei naar 1,5 procent. Oorzaken zijn het Amerikaanse handelsbeleid, de kans op een no-deal Brexit en de instabiele situatie in Italië, aldus het CPB.

Koopkracht loopt op in 2020

Verder blijft de koopkracht stijgen. Dit jaar hebben Nederlanders gemiddeld 1,2 procent meer te besteden, volgend jaar wordt dat 1,4 procent. Dat komt onder andere omdat de inflatie afneemt.