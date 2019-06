Zorgtopman die zelf opstapte, kreeg 75.000 euro mee

Arnoldy ging in 2012 aan de slag bij NL Healthcare Clinics, de keten zelfstandige behandelcentra van de ondernemersfamilie Fentener van Vlissingen. Niet veel later werd hij daar topman. De zorgonderneming is met achttien klinieken en 500 werknemers goed voor een omzet van 124 miljoen euro.

Zomer 2017 liet NL Healthcare Clinics weten te willen fuseren met Bergman Klinieken. Maar door bezwaren van zorgverzekeraars en kartelwaakhond ACM duurde het tot begin dit jaar totdat de combinatie daadwerkelijk kon plaatsvinden.