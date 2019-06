Facebook onthult plannen eigen cryptomunt: vanaf 2020 betalen met Libra

Dat schrijft het mediabedrijf in een persverklaring. Calibra wordt geen onderdeel van Facebook, maar een op zichzelf staande app in de App Store en op Google Play. Je kunt volgens de 'digitale portemonnee' ook gebruiken via berichtenapps zoals Facebook Messenger en WhatsApp.

Het platform is op dit moment nog in aanbouw. Uiteindelijk moet de hele wereld kunnen betalen met de Libra, schrijft Facebook. Welke landen als eerste aan de beurt zijn is nog niet duidelijk.

Libra is in eerste instantie bedoeld voor particulieren. De digitale munt moet sparen, sturen en geld uitgeven toegankelijker maken voor iedereen ter wereld.