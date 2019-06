Rutte eist salarisverhogingen bij grote bedrijven, anders grijpt kabinet in

Als bedrijven geen gehoor geven aan de oproep kan het kabinet ingrijpen door geplande lastenverlichtingen als de verlaging van de vennootschapsbelasting terug te draaien. Rutte wil de extra inkomsten uit het bedrijfsleven dan gebruiken om een indirecte lastenverlichting voor werknemers mogelijk te maken, via de belasting.

'Handen op elkaar'

"Het is nog geen kabinetsvoorstel, want hij moet dit nog bespreken met andere bewindslieden", zegt politiek verslaggever Frits Wester, die aanwezig is bij de partijbijeenkomst. "Maar hij heeft hier een hele grote stok achter de deur richting het bedrijfsleven", schat Wester in.

"Het is simpel: hij zegt dat iedereen moet meeprofiteren nu het goed gaat. Als bedrijven dat niet zelfstandig doen, kan hij het via de belasting teruggeven aan werknemers", zegt Wester. Hij schat in dat het plan steun kan krijgen. "Ik denk dat Rutte hier de handen wel voor op elkaar kan krijgen."