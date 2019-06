Van 'geweldig nieuws' tot 'gekkenwerk': wisselende reacties op stemming FNV

Ook 50Plus is niet blij met de uitslag. Volgens de partij is het grootste probleem nog niet opgelost. Dat is voor 50Plus de 'absurd lage' rekenrente. Aan hun zijde vinden ze de SP, die teleurgesteld is. "Met dit akkoord blijven de AOW-leeftijden stijgen terwijl er onvoldoende garanties zijn dat mensen met een zwaar beroep op tijd kunnen stoppen met werken", zegt SP-leider Lilian Marijnissen.

'Gekkenwerk!'

Ook de PVV is niet gelukkig. PVV-leider Geert Wilders noemt de uitslag 'zeer teleurstellend'. De pensioenbelangen worden daarmee volgens hem 'verkwanseld'. "76 procent van 375.000 FNV'ers zei ja. Dat is 285.000 mensen, plus nog wat van wat andere bonden. Zij beslissen dus voor 17 miljoen Nederlanders dat de AOW-leeftijd gewoon naar 67 jaar gaat en nog hoger. Gekkenwerk!", vindt Wilders.