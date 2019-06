375.000 FNV-leden spraken zich uit over pensioenakkoord

FNV-leden mochten 'ja' of 'nee' stemmen op het akkoord dat gesloten is door onderhandelaars vanuit de politiek, de werkgevers en de vakbonden. Daarmee heeft vakbond FNV de beslissende stem; de vakbond bepaalt of het akkoord wel of niet erdoor komt.

Ledenparlement aan zet

Tot twaalf uur vanmiddag mochten de leden hun mening geven. Nu is het aan het 105-koppige ledenparlement van de FNV. Dat bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende sectoren. Zij zijn bijeen in Apeldoorn en er wordt met spanning gewacht op hun oordeel.