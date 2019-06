Witte rook: leden FNV stemmen in met pensioenakkoord

In totaal 375.000 leden van FNV stemden de afgelopen dagen in een online referendum voor of tegen het principe-pensioenakkoord. 76 procent van de leden stemde voor, de rest stemde blanco of stemde tegen.

Alle andere onderhandelingspartijen hebben in spanning zitten wachten op de uitslag. Het 105-koppige ledenparlement van FNV, dat zich eerder kritisch uitliet over de gemaakte afspraken, had een beslissende stem.