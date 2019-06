Coinbase komt met betaalpas voor cryptomunten

Hoeveel gebruikers de kaart hebben en gebruiken in het Verenigd Koninkrijk wil de ceo niet zeggen. Volgens hem 'vloog het bedrijf' door de 1000 eerste kaarten heen.

App en fysieke kaart

Bij de kaart krijg je een mobiele app die synchroniseert met accounts op Coinbase. Daarnaast krijgt de gebruiker een fysieke kaart waarmee contactloos kan worden betaald en waarmee er geld opgenomen kan worden.

In de app kunnen gebruikers kiezen welke cryptomunt ze willen gebruiken. Winkeliers worden niet in cryptogeld uitbetaald, maar Coinbase rekent een omwisseltarief naar regulier geld.

Kosten kaart

In zowel je eigen land als andere landen is het opnemen van geld met de kaart tot 200 pond of euro gratis. Ga je daarboven, dan kost een geldopname of betaling 1 procent van het bedrag in je eigen land en 2 procent in het buitenland.