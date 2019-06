Extra tik voor pensioenen van Dijsselbloem: dekkingsgraden omlaag

Nieuwe regels vanaf 2021, na kortingsbesluit

Het advies is overgenomen door minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en De Nederlandsche Bank. De aanpassing van de regels en daling van de dekkingsgraad daalt wel pas in 2021. Dat is pas nadat er - op basis van de oude regels - een besluit is gevallen over kortingen bij enkele grote pensioenfondsen.

In de begeleidende brief bij het advies haalt Dijsselbloem nog aan dat er tijdens het onderzoek is onderhandeld over het pensioenakkoord, maar dat er uiteraard geen rekening is gehouden met ‘de veranderingen die daar mogelijk uit voortvloeien’.