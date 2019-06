Aldi laat klanten betalen voor plastic zakjes voor groente en fruit

De zogenaamde 'hemdtasjes' worden vervangen door tasjes die gemaakt zijn van hernieuwbare grondstoffen. Die zijn straks niet meer gratis.

Duur maakt de discountsupermarkt het ook niet; de tasjes zullen 1 eurocent gaan kosten. Dat is de kostprijs, vertelt een woordvoerder aan RTL Z. Daarnaast introduceert Aldi ook een herbruikbare zak waar klanten hun groente en fruit in kunnen stoppen. Hoe duur die zak wordt is nog niet bekend.