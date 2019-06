Urenlange pinproblemen AH veroorzaakt door storing firewalls

Albert Heijn gaat binnenkort met KPN om tafel om te evalueren hoe het precies mis kon gaan en hoe dit soort problemen in de toekomst kunnen worden voorkomen. Over de omvang van de schade is nog niets duidelijk.

Urenlang problemen

Ook de drogisterijen van Etos en slijterijen van Gall & Gall werden door de pinstoring getroffen. Ze zijn net als Albert Heijn onderdeel van Ahold Delhaize. Omdat het Tweede Pinksterdag was, waren niet alle filialen open.

Het probleem was pas dinsdagochtend volledig verholpen.