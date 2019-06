Tegenvaller voor Audi en Jaguar: elektrische auto's teruggeroepen

Er zijn nog geen ongelukken of branden geweest, maar Audi neemt het zekere voor het onzekere. Aan Bloomberg legt een woordvoerder van de Duitse autobouwer uit dat er een risico bestaat dat vocht de accucellen kan aantasten door een foutje in de bekabeling.

Het gaat om 1650 SUV's waarbij het probleem speelt. Er zouden pas 540 afgeleverd zijn aan Amerikaanse klanten, de rest staat nog bij dealers. Die worden gerepareerd voordat ze naar de klanten gaan.

Vijf waarschuwingslampjes

Volgens Audi zijn er wereldwijd vijf gevallen bekend waarbij het batterijwaarschuwingslampje ging branden door het probleem met het vocht. Nog voordat de overheid een waarschuwing uitvaardigde nam Audi al contact op met eigenaren. Volgens Audi is het bedrijf extreem voorzichtig omdat er geen ongevallen bekend zijn, en ze dat ook zo willen houden.

Naar verwachting wordt het probleem in augustus opgelost. In de tussentijd kunnen klanten ervoor kiezen om in hun auto's te blijven rijden, tenzij ze een waarschuwingslicht te zien krijgen. Klanten kunnen ook vervangend vervoer en een vergoeding van 800 dollar krijgen.