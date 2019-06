Grote pinstoring in hele land, lange rijen bij Albert Heijn

Het lijkt erop dat de storing alleen bij Albert Heijn is. In verschillende steden in het land staan er lange rijen. Op Twitter wordt er gesproken van wachtrijen van meer dan een half uur, waarna er alleen cash afgerekend kan worden.

Een van de weinige open winkels

Berend Jan Beugel, persvoorlichter van Betaalvereniging Nederland, laat weten dat de storing het gevolg is van datacommunicatieproblemen van Albert Heijn met de buitenwereld. "Omdat Albert Heijn door het hele land winkels heeft, lijkt het dan al gauw een landelijke storing."

Daarnaast merkt Beugel op dat de Albert Heijn een van de weinige zaken is die met Pinksteren na vijf uur nog open is. "Dan krijg je ook meteen een flinke klap."

Doorgaans wordt een dergelijke storing na ongeveer dertig minuten tot een uur of twee verholpen, is de ervaring van Beugel. De storing begon rond half vijf.