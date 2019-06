Milieuclubs kunnen het circuit Zandvoort nog knap lastig maken bij rechter

Vergunningplicht als pressiemiddel

Die vergunningplicht geeft milieuorganisaties een stok om het circuit mee te slaan. Zij hopen dat ze door de vergunningsaanvragen te frustreren het circuit onder druk kunnen zetten om afspraken te maken over een beperking van de milieueffecten en geluidsoverlast de rest van het jaar.

"We zijn niet van het procederen om het procederen", zegt Akkerman. "Maar als de Formule 1 echt een significant effect heeft op de natuur en de natuur wordt er slechter van, dan gaan we dat tegenhouden."

In gesprek met Zandvoort

De milieufederatie Noord-Holland zegt de ontwikkelingen rondom het circuit goed in de gaten te houden. Daarnaast willen ze in gesprek met het circuit om de gevolgen voor het milieu en de overlast te beperken en elders te compenseren. Dat kan bijvoorbeeld door minder racedagen buiten de Formule 1-dagen om en meer geluidbeperkende maatregelen dan het circuit tot dusver genomen heeft. Minder racedagen zal voor de financiën van het circuit niet goed zijn, erkent de milieufederatie.

Niet tegenhouden, wel minder hinder

De milieuorganisaties denken de GP niet tegen te kunnen houden, en dat willen ze ook niet per se. Maar ze willen het aantal hinderdagen buiten de organisatie van een Formule 1-race om dus beperken, en hebben behoorlijk wat mogelijkheden om druk te zetten.

In 2005 is al eens natuuronderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een tweede toegangsweg. De conclusie was toen dat de weg niet mogelijk was, maar vanwege het maatschappelijk belang wilde de gemeente hem toch in het bestemmingsplan opnemen. Dat is typisch zo'n besluit dat voor een rechter kan worden aangevochten.

Er moet een toegangsweg komen, erkennen gemeente en circuit. Of die weg vanuit oogpunt van veiligheid, bereikbaarheid en calamiteitenplan noodzakelijk is, en of zonder die weg de GP door kan gaan, wil circuit noch gemeente noch veiligheidsregio Kennemerland tot dusver zeggen.