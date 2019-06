'ING heeft geen interesse meer in overname Commerzbank'

Spraken de Nederlandse en Duitse overheden over fusie?

Nog maar vier dagen geleden kwamen er berichten naar buiten dat Wopke Hoekstra met zijn Duitse tegenpool gesprekken zou hebben gevoerd over een eventueel samengaan van de banken. Het ministerie van Financiën hield zich toen op de vlakte over de inhoud van de gesprekken, maar ontkende niet dat er een gesprek was geweest.

Aan RTL Z liet Hoekstra simpelweg weten dat hij regelmatig contact heeft met Europese collega’s en dat er in die gesprekken vele onderwerpen aan bod komen, maar dat hij niet kan ingaan op de inhoud van de gesprekken. Hij benadrukte toen wel dat het aan de banken zelf is om te praten over eventuele fusies.