Hema verlaagt maximumlonen met kwart in nieuwe cao

'Hema moest meeveranderen'

Hema zegt dat het bedrijf goed heeft gekeken naar de gebeurtenissen in het retaillandschap. "Er is veel veranderd, daarom moeten wij daarin mee. Het klantgedrag is anders, het moment dat klanten winkelen is anders, op duurdere uren. We hebben gekeken wat gebruikelijk is in de retail, en daar de beloning op aangepast", zegt een woordvoerder.

Volgens haar is het niet ongebruikelijk dat er medewerkers zijn met oude en met nieuwe rechten. "We hebben veel gesprekken gevoerd en we hebben een goed beeld van de wens van de medewerkers. Zo gaan we ook meer kijken naar ‘zachte’ arbeidsvoorwaarden, die niet binnen de cao vallen." Daarover komt Hema later met meer informatie.