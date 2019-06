CPB: gelijke CO2-heffing voor iedereen meest effectief

Onrust en meningsverschillen over uitstootheffing

In het klimaatakkoord is opgenomen dat de CO2-uitstoot in Nederland over een jaar of tien met 49 procent moet zijn teruggedrongen. De voorgestelde maatregelen zorgden voor onrust, toen bleek dat burgers fors meer gingen betalen voor hun energie.

Jesse Klaver van GroenLinks stelde een oplopende heffing voor bedrijven voor bovenop de belastingen die er nu al bestaan. Dat leverde hem een heftige reactie op van Theo Henrar, ceo van Tata Steel, die zei dat zijn bedrijf failliet zou gaan bij zo'n heffing.

Iedereen betaalt mee

70 economen stelden juist voor om een model te hanteren waarin iedereen - dus burgers en bedrijven - evenveel voor de CO2-uitstoot gaan betalen. Chemie- en staalbedrijven keerden zich tegen een uitstoottaks en vinden dat ze eigenlijk al best veel doen.