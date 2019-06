Blog kost handtastelijke chef Omroep Zeeland z'n baan

Toch baan kwijt

Toch verliest de man zijn baan, omdat de rechter de arbeidsverhouding zo ernstig verstoord acht, dat hij niet meer kan terugkeren. Omdat de man met de blog niet ernstig verwijtbaar handelde, moet Omroep Zeeland de man een reguliere transitievergoeding betalen. Dat kan flink in de papieren lopen, omdat de man al dertig jaar in dienst was. Ook moet de man tijdens zijn opzegtermijn tot september worden doorbetaald.

De aanvullende ontslagvergoeding die de man had geëist, hoeft de omroep niet te betalen omdat de organisatie evenmin verwijtbaar handelde.

Directeur Monique Schoonen van Omroep Zeeland wil niet inhoudelijk op de zaak ingaan. "Wij hebben begrepen dat de tegenpartij in hoger beroep gaat. Daarmee is de zaak nog onder de rechter, waardoor wij geen commentaar kunnen geven." Zij wil niet zeggen hoe groot de te betalen transitievergoeding is.

Advocaat Willem van der Meer de Walcheren, die optreedt namens de man, zegt redenen te zien om mogelijk in hoger beroep te gaan. "Het ongewenste gedrag was afgedaan, en de relaties waren hersteld. Met de blog was niet mis. Het is dan toch vreemd dat er wordt geoordeeld dat de arbeidsverhoudingen onherstelbaar zijn beschadigd."