Tata Steel bereid om fabrieken stil te leggen om nieuwe grafietregens te voorkomen

Verrast door RIVM-conclusies

Directeur Hans van den Berg zegt in de persconferentie dat de conclusies over gezondheidsrisico's zorgden voor verrassing bij Tata Steel, dat zelf eerder onderzoek uitvoerde. Hij wil meer weten van het RIVM, maar zegt wel dat er onmiddellijk maatregelen zijn genomen om nieuwe grafietuitstoot in de omgeving maximaal te voorkomen.

De grafietregens worden veroorzaakt door het vloeibaar gieten van een bepaalde slak, een bijproduct van ijzerproductie, in pannen. "We gaan nu garanderen dat dat niet meer gebeurt", zegt Van Den Berg tegen RTL Z. Tata gaat de slak langer laten koelen voordat het afgegoten wordt in de slakpannen, waardoor er minder grafiet in de lucht komt. Ook zal het product langer in de slakpannen blijven om verder af te koelen.

Fabrieken stilleggen

Daarvoor zijn wel meer pannen nodig. In maart kwamen daarvoor al drie nieuwe pannen binnen om de zogenoemde ROZA-slak te verwerken.