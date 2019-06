KPN staat erop: XS4All moet als los merk verdwijnen

Actiecomité nog bezig met plan B

Volgens actiecomité XS4Allmoetblijven is het niet onverwacht dat deze stap wordt gezet. "In het formele proces van een eventueel opheffen van XS4All moeten ze dat uiteindelijk wel doen", laat woordvoerder Kirsten Verdel per mail weten. "Maar om er mee te beginnen en zo de OR buiten spel proberen te zetten, daar vinden wij wel wat van."

Het actiecomité gooit er het bijltje nog niet bij neer. "We zijn nog steeds bezig met ons plan B. Daarover hebben we later deze maand groot nieuws", schrijft Verdel namens het actiecomité.