Geflopte Succes Award kan inschrijfgeld toch grotendeels houden

Succesvol hoger beroep

Nu blijkt dat de organisator van de ondernemersprijzen tegen die uitspraak in hoger beroep is gegaan. En met succes. Uit een gisteren openbaar geworden uitspraak van het Haagse gerechtshof, blijkt dat alleen de deelnemers van de verkiezing van 2016 geld terugzien. Om hoeveel van de bijna 200 klagende deelnemers dat gaat, is niet bekend.

Bovendien krijgen zij slechts een zeer bescheiden deel van hun inschrijfkosten terug. Omdat het hof vindt dat de deelnemers ondanks het schrappen van de finale een groot deel van de beloofde tegenprestatie hebben genoten, hoeft de stichting slechts een deel van het geld terug te betalen.