Coop ontslaat supermarktmanager na gesjoemel met uren

Eind vorig jaar ontving Coop klachten van werknemers over de man, die sinds 2006 bij de winkelketen werkte en was opgeklommen van hulpkracht tot supermarktmanager. Uit onderzoek bleek onder meer dat de man had gesjoemeld met de registratie van zijn gewerkte uren.

Vrijgezellenweekend

Zo bleek dat hij in september verlof had gehad voor zijn vrijgezellenweekend, maar die uren wel had ingeboekt als gewerkt. Ook kwam hij vaak veel later op zijn werk dan had gemoeten, of ging hij eerder weg.

Nadat de man niet was ingegaan op een vertrekregeling, ontsloeg de supermarktketen hem in december op staande voet zonder vergoedingen. Volgens Coop was sprake van 'ernstig frauduleus handelen' waardoor het vertrouwen in de man was verdwenen.

"Het werk als supermarktmanager vergt een hoge mate van integriteit, waarbij het vermijden van zelfs maar de geringste schijn essentieel is voor het behoud van vertrouwen", schreef het bedrijf in de ontslagbrief.