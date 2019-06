Uitstekend jaar voor kleine bedrijven, maar personeel blijft duur

De winst van midden- en kleinbedrijven is in 2018 opnieuw gegroeid. Vooral kleine bedrijven in de de zakelijke dienstverlening, industrie en bouw zagen hun omzet voor het vijfde jaar op rij toenemen, blijkt uit onderzoek van accountantsorganisatie SRA.

In 2018 kwam de omzetgroei uit op 9,5 procent, schrijft het Financieele Dagblad (FD) maandag. De winst was zelfs 16 procent hoger dan een jaar eerder. Betere buffer Die omzet- en winstgroei heeft ook effect op de buffer van bedrijven. Eind 2018 was de gemiddelde solvabiliteit 43 procent, in 2016 was dat nog 27 procent. Uit het onderzoek blijkt dat vooral de zakelijke dienstverlening, industrie en bouw meer omzet en winst maken. Met de autobranche, horeca en detailhandel gaat het minder goed. Daar neemt de omzetgroei juist af. Personeelskosten blijven stijgen Ondertussen hebben veel sectoren tekort aan werknemers. De personeelskosten stegen gemiddeld met 9 procent in 2018, blijkt uit het onderzoek. De onderzoekers verwachten dat deze kosten komende jaren blijven toenemen. De SRA baseert zich op gegevens van zevenduizend bedrijven. Dit zijn vooral kleine organisaties die geen winst- en verliesrekening hoeven te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Lees ook Zo krijg je de beste werknemers en zorg je ervoor dat ze niet weglopen