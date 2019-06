KLM en TU Delft bouwen opvallend vliegtuig in v-vorm

Dat melden KLM-directeur Pieter Elbers en professor Henri Werij van de TU Delft. Hoeveel KLM precies uitgeeft aan het project, maakt het bedrijf niet bekend.

Zuiniger op lange afstanden

De TU Delft schrijft op de website: 'Dit vliegtuigontwerp, waarbij de passagierscabine, het vrachtdek en de brandstoftanks zijn geïntegreerd in de vleugel, verbruikt door een betere aerodynamische vorm en een lager gewicht 20 procent minder brandstof dan de Airbus A350, het meest moderne vliegtuig van nu.'

Volgens Elbers draagt de ontwikkeling van het nieuwe vliegtuig bij aan 'duurzame luchtvaart'. De kleine, zuinigere Flying-V moet namelijk geschikt zijn voor lange afstanden. In totaal passen er 314 passagiers in het toestel, iets meer dan in de A350.