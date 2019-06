Recordopbrengst veiling steak met Warren Buffett: 4,6 miljoen dollar

Vrijdagavond was er nog een spannende eindstrijd tussen tussen twee anonieme bieders met de codenamen 'a***t' en 'a***5'. De San Francisco Chronicle schrijft dat het leek alsof a***t zou winnen met een bod van 4.567.788 dollar. Maar net voor het einde deed zijn tegenstander daar nog 100 dollar bovenop.

4,6 miljoen dollar

Dit betekent dat deze anonieme bieder voor omgerekend 4 miljoen euro mag lunchen met Warren Buffett.

Hij mag met zeven vrienden aanschuiven in steak-restaurant Smith & Wollensky in New York. De gasten mogen Buffett tijdens de lunch alles vragen over zaken doen en beleggingsstrategieën.

'Nooit minder dan een miljoen'

De 88-jarige miljardair houdt elk jaar zo'n veiling. Die vindt al zeventien jaar plaats op Ebay en heeft nog nooit minder dan een miljoen dollar opgebracht. De vorige recordopbrengst was zo'n 3,5 miljard.

Buffett is met een vermogen van 83 miljard dollar een van de rijkste mensen ter wereld. De opbrengst van de veilig gaat ook niet naar hem zelf, maar naar maaltijden voor daklozen en armen in San Francisco.

Steak en cherry coke

Buffett bestelt eigenlijk elk jaar hetzelfde tijdens de lunch: steak en een cherry coke. Verder leeft de miljardiar relatief simpel. Hij woont nog steeds in het huis dat hij in 1958 naar verluidt kocht voor 31.500 dollar.

Verder vertelde hij in interviews dat dure etentjes hem niet gelukkiger maken dan een hamburger van McDonald's, waar hij dagelijks ontbijt.