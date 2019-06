Trump beëindigt handelsdeal met India: 'Afspraken waren niet eerlijk'

Volgens Trump zijn de afspraken met India niet eerlijk. Amerikanen moeten namelijk wel heffingen betalen over de producten die zij naar India exporteren.

Niet eerlijk

"India geeft de Verenigde Staten geen behoorlijke, eerlijke toegang tot zijn markt", schrijft Trump. India veranderde bijvoorbeeld onlangs de regels, waardoor lokale webwinkels allerlei voordelen hebben ten opzichte van Amerikaanse giganten zoals Walmart en Amazon.

Uitzonderingspositie

Trump maakte in maart al bekend dat hij het niet eens was met de handelsovereenkomst met India. In totaal gold de uitzonderingspositie voor 5,6 miljard dollar aan Indiase goederen.

Het Indiase ministerie van Handel verwacht dat de schade beperkt blijft, omdat de deal 'slechts' 190 miljoen dollar aan voordelen oplevert.