Champions League-finale spannend? Niet voor de boekhouder

Van alle Nederlandse clubs heeft Ajax het meeste geld te besteden. De kloof met de andere clubs is na dit seizoen groter dan die al was. Door de goede prestaties in de Champions League kreeg Ajax ongeveer 95 miljoen extra, waarvan 86 miljoen deelnamegeld.

Van Tuijl: "Voor Nederlandse begrippen is dit veel, maar internationaal gezien is het niets. Dat Ajax het in Europa zo goed deed, moet je zien als een statistische afwijking. Er zat ook wat geluk bij." Structureel kan Ajax niet meedoen met de besten van Europa, meent Van Tuijl. "Er zijn commerciële mogelijkheden, maar het gat blijft enorm. Wel hebben ze door de enorme stijging van hun inkomsten een flink gat geslagen met de rest van Nederland. De eredivisie wordt er niet spannender op."

100 miljoen meer of minder

De club met het meeste geld, presteert het beste, stelde Besters in zijn proefschrift. Dat zou betekenen dat vanavond Liverpool wint. "Zo simpel is het niet. Er zit een bandbreedte in. In de Europese top maakt 100 miljoen meer of minder niet uit. Het gaat qua transferwaarde dan om één speler. Maar binnen Nederland is die bandbreedte veel kleiner. Dan is een verschil van twintig miljoen euro bijvoorbeeld al bepalend."