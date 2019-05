Moeders met jonge kinderen werken meer, vaders iets minder

Moeders werken meer, vaders iets minder

Moeders met jonge kinderen zijn meer gaan werken. Tussen 2003 en 2018 is hun gemiddelde werkweek ruim 6,5 uur langer geworden.

Volgens het CBS komt dat vooral door het opleidingsniveau van de moeders. Er zijn meer hoogopgeleide moeders en die werken meer uren per week dan laagopgeleide moeders.

De arbeidsduur van vaders nam af tijdens de crisis. Die neemt nu weer toe, maar was in 2018 nog een half uur per week korter dan in 2003.