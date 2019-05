Energieverbruik verduurzaamt, maar niet snel genoeg

Van 7,4 naar 14 procent

Het energieverbruik is dus groener, maar nog lang niet duurzaam genoeg. De Nederlandse regering wil dat in 2020 14 procent van de verbruikte energie uit hernieuwbare bronnen komt.

We zijn pas op de helft, blijkt uit de CBS-cijfers. En als de groei niet toeneemt, gaan we het niet halen. In 2018 is het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen uitgekomen op 7,4 procent van het taal, een jaar eerder was dit 6,6 procent.

'We gaan het niet halen'

"In twee jaar moeten we er dus flink wat bij-plussen", concludeert Pierik. Hij verwijst naar berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), waaruit al eerder bleek dat we de klimaatdoelen niet gaan halen.

Hoewel het PBL verwacht dat het aandeel duurzame energie tussen 2017 en 2020 zal verdubbelen, blijft het naar alle verwachting steken op maximaal 12 procent.