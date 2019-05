Farmabedrijf mag vrouw van fraude verdachte controller niet ontslaan

Luxueuze levensstijl

Niet veel later zette de onderneming de vrouw op non-actief, omdat zij volgens de onderneming van de vermeende fraude op de hoogte was geweest of had moeten zijn. Zo vindt het farmaceutische bedrijf, waarvan de naam is geanonimiseerd in het vonnis, onder meer dat de luxueuze levensstijl van het stel niet in verhouding stond tot hun inkomen.

Bovendien bleken privé-uitgaven als de autoverzekering, een Ziggo-abonnement, privé-etentjes en een tuinrenovatie te zijn bekostigd door de werkgever.

Ook zou het vertrek van de vrouw noodzakelijk zijn, wegens de grote onrust die binnen het bedrijf is ontstaan over de zaak. Omdat de vrouw niet wil vertrekken, stapte het bedrijf naar de rechter om het arbeidscontract te ontbinden.